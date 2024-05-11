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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. تأجيل محاكمة 19 شخصا لاتهامهم بالشروع في قــ.تل ضابط أثناء عمله

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بتأجيل محاكمة 19 متهم لإتهامهم بالشروع في قتل ضابط أثتاء تأديه عمله حال توجه بمأمورية لضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بقرية أبو الغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لجلسه اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل لسماع بعض شهود الإثبات، مع إستمرار حبس المتهمين.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢١٤٣٥ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز القناطر الخيريه والمقيدة برقم ١٥٣٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها بإتهام النيابة العامة لكلا من:  "عماد إ ص" ٢٨ سنة صاحب حانوت كوافير حريمي، و "أحمد م إ' ٢١ سنة سائق، و "محمد خ ط" ٢١ سنة و مساعد فني تكييف، و "سید م د" ٤٤ سنة عامل كارته، و "مصطفي ع ا" ٢٢ سنة عامل بالأجره، و"زعيم س ح" ٢٧ سنة فلاح ومقيم شراره، "أحمد ك س" ٥٠ سنة فلاح، و "عبد الله أ ك" ١٧ سنة فلاح، و "نبيل ص ع" ٢٢ سنة - ميكانيكي، و "أحمد ص ح" ٢٧ سنة سائق توك توك، و "أدهم ج م" العقد الثالث من العمر - بدون عمل، و "عمرو ف م" ٢٢ سنة ميكانيكي ومقيم الساحل القاهرة - عنوان اخر كفر حمزه الخانكة، و "عامر ع ع" ١٦ سنة عامل، و"كريم أ م"  ٢٢ سنة عامل، و "منصوره ص ع" ٥٥ سنة ربه منزل، و " محمد إ م" ٧٢ سنة بالمعاش، و "سهام ر ع" ٢٧ سنة ربه منزل ومقيم ارض الملاح باسوس القناطر الخيرية و "محمد م ع" ٤٠ سنة - فلاح، و "بحيري ا م" ٢٩ سنة عامل ومقيم باسوس القناطر الخيرية، وجميعهم مقيمين بأبو الغيط بمدينه القناطر الخيرية.

 في يوم ٢٠٢٢/٩/٢ المتهمين من الأول الي الحادي عشر: شرعوا في قتل المجني عليه الرائد "محمد رفعت أبو سريع" و النقيب "كمال إبراهيم" و القوة المرافقه عمداً بدون سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهمين بإطلاق أعيرة ناريه صوبه هو و القود المرافقه قاصدين، بذلك قتله فأحدث به العيار الذي أطلقه المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

 إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لادخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي وهو الرائد "محمد رفعت ابو سريع" والنقيب "كمال ابراهيم"، ومرافقيه من رجال الشرطة بان اطلقوا صوبهم أعيره ناريه مستخدمين اسلحه ناريه محل الاتهام الرابع السادس لحملهم بغير وجه حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ القانون بضبطهم والجريمة متلبسين بها وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم تنفيذ القانون و إصابه المجني عليه الرائد "محمد رفعت ابو سريع" بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي علي النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية الطب الشرعى القناطر الخيرية النيابة العامة جنايات شبرا الخيمة

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