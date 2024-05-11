أستاذ علاقات دولية: منح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة انتصار تاريخي .. فيديو

قال الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدولية، تعليقا على منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ، إن ما حدث هو انتصار تاريخي لفلسطين في الجمعية العامة بالامم المتحدة ، وبموافقة 143 دولة اي ما يعني ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة .

وتابع الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية "الحياة " ، أن هذا الاتفاق الكبير على عضوية فلسطين بالامم المتحدة تاريخي ، لافتا الي ان عدد الدول التي رفضت القرار هى ٩ دول فقط .

وواصل : القرار يمثل نقلة حقيقة في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ، ويمثل ضغطا كبيرا على الاحتلال الاسرائيلي .

ورحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة والذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في عضوية فلسطين، وينص على أن الفلسطينيين لديهم الأهلية الكاملة لينالوا العضوية في المنظمة الأممية.