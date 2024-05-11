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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن السبب الرئيسي لتعثر المفاوضات بين حماس وإسرائيل

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

نقلت القناة الـ 12 العبرية، مساء اليوم السبت، عن مصدر مطلع، قوله إن "السبب الرئيسي لتوقف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى هو إصرار إسرائيل على إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا أحياء في المرحلة الأولى".

وقال المصدر المتواجد في قطر بحسب القناة، إن حركة حماس قدمت تنازلًا كبيرًا عندما وافقت على إطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيًا بدلًا من 500 لكل أسير إسرائيلي.

ووفقًا له، أوضح الوفد الإسرائيلي في القاهرة أن عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين الذين طالبت حماس بإطلاق سراحهم لا يمكن تضمينهم في الصفقة.

وبحسب المصدر، فإن إسرائيل تتلاعب بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح معظم الأسرى أحياء قبل إعلان وقف دائم لإطلاق النار، مشيرا إلى أن حماس تعيد النظر في استراتيجيتها التفاوضية.

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