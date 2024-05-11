بتخفيضات تصل لـ 30%.. تفاصيل طرح إعلان الأضاحي بوزارة الزراعة

يبحث المواطنون حاليًا على أسعار الأضاحي فى الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة فى المنافذ الحكومية متمثلة فى وزارة الزراعة لأنها تطرح أضاحي بأسعار أقل من الأسواق.

الأسبوع المقبل



ومن جانبه، أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل طرح الأضاحي وطرق الحجز الأسبوع المقبل ، موضحا أن نسبة التخفيضات على الأضاحي تتراوح من 20 لـ 30% .

وأضاف " إبراهيم " خلال تصريحات لـ "صدي البلد "، أن أضاحي وزارة الزراعة تتميز بأنها ذات جودة عالية وسعرها مختلف عن السوق ،حيث سيتم بيع الأضاحي بعد أيام، وهي رؤوس مواشي بلدي تمت تربيتها في المزارع التابعة للوزارة .

حجز الأضاحي



والجدير بالذكر أنه حين يتم طرح الأضاحي سيتم تلقي طلبات المواطنين الراغبين فى حجز الأضاحي بمقر قطاع الإنتاج الحيوانى بمبنى تحسين الأراضى بشارع وزارة الزراعة فى الدقى الدور السادس، حيث يتم سداد جدية حجز باستخدام " البطاقات الائتمانية " ، ولا يوجد أماكن أخري للحجز.

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الإستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو، وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.