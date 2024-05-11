عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات تصل لـ 30%.. تفاصيل طرح إعلان الأضاحي بوزارة الزراعة

تفاصيل طرح إعلان
تفاصيل طرح إعلان الأضاحي

يبحث المواطنون حاليًا على أسعار الأضاحي فى الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة فى المنافذ الحكومية متمثلة فى وزارة الزراعة لأنها تطرح أضاحي بأسعار أقل من الأسواق.

الأسبوع المقبل


ومن جانبه،  أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل طرح الأضاحي وطرق الحجز الأسبوع المقبل ، موضحا أن نسبة التخفيضات على الأضاحي تتراوح من 20 لـ 30% .

وأضاف " إبراهيم " خلال تصريحات لـ "صدي البلد "، أن أضاحي وزارة الزراعة تتميز بأنها ذات جودة عالية وسعرها مختلف عن السوق ،حيث سيتم بيع الأضاحي بعد أيام، وهي رؤوس مواشي بلدي تمت تربيتها في المزارع التابعة للوزارة .

شعبة الجزارين تكشف مفاجأة عن سعر الأضاحي| شاهد

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

حجز الأضاحي 


والجدير بالذكر أنه حين يتم طرح الأضاحي  سيتم تلقي طلبات المواطنين الراغبين فى حجز الأضاحي بمقر قطاع الإنتاج الحيوانى بمبنى تحسين الأراضى بشارع وزارة الزراعة فى الدقى الدور السادس، حيث يتم سداد جدية حجز باستخدام " البطاقات الائتمانية " ، ولا يوجد أماكن أخري للحجز. 

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة  تحرص على تعزيز مخزونها الإستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

 

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو، وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.

الاضاحى اسعار الاضاحى عيد الأضحى الزراعة اللحوم المشروع القومي للبتلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

لاعب الزمالك يحتفل بتقدم بلدية المحلة على الأهلي بهدف ماجد هاني

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

بيشرب مخدرات وهارب خارج البلد| مفاجآت من العيار الثقيل بقضية عصام صاصا.. التفاصيل

موضوعات متعلقة

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

دعم مادي وفني.. أهم التسهيلات من وزارة الزراعة للفلاحين|تفاصيل

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور والقانون.. واعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم.. ومصادرة لحق المواطن في المعرفة

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك

الصحفيين ترفض قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن

استمرار العدوان أو احتلال غزة .. لوموند تكشف مخطط إسرائيل للقطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

فيديو

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-