لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل.

وتوفر البنوك فرص عمل و وظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها بنك القاهرة الذي أعلن عن حاجته لموظفين لخريجي كليات التجارة وما يُعادلها من شهادات مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

فرص عمل بنك القاهرة

ويحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في المجال المصرفي، على أن يتم منحهم مرتبات تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية ولاحتياجاتهم المادية.

المهام والمسؤوليات الوظيفية

وهناك مجموعة من المهام التي سيقوم بها الملتحق بالوظيفة المعلنة داخل بنك القاهرة وتتضمن مايلي :-

- الحفاظ على مراقبة دقيقة لجميع النفقات المتعلقة بميزانية مكتب التمثيل للتأكد من أن مكتب التمثيل يعمل ضمن الميزانية المعتمدة من بنك القاهرة.

- تتبع جميع النفقات الشهرية وحفظها والإبلاغ عنها بالتنسيق مع قسم الشؤون المالية في المكتب الرئيسي.

- التعامل الكامل مع جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بمكتب التمثيل التي تشمل إيجار المكاتب، والتأمين الطبي للموظفين، وتجديد الرخص التجارية، وسياسات التأمين، وتجديد تسجيل مرور المركبات، وتأمين المركبات، والخدمات اللوجستية للسفر، وتجديد الإقامة، واللوازم المكتبية، وفواتير المرافق والمدفوعات وما إلى ذلك.



- الاحتفاظ بنسخ من جميع سجلات النفقات ووثائق مكتب التمثيل بالترتيب وفي مكانها الصحيح لتلبية متطلبات التدقيق والامتثال مع كل من اللوائح المحلية.

- تحليل وتوقع أي زيادات متوقعة في النفقات لأي مراجعات للميزانية المستقبلية.

- إعداد ودعم التقارير الشهرية المقدمة إلى رئيس المكتب التمثيلي للحصول على ملخص النفقات للميزانية الفعلية مقابل الميزانية على أساس شهري ومنذ بداية العام لضمان المراقبة الدقيقة لنفقات التشغيل الشهرية.

- إدارة الحساب البنكي لمكتب Rep والتأكد من تتبع الرصيد والتمويل المناسب للحساب المصرفي بالتنسيق الوثيق مع قسم الشؤون المالي.

- التعامل مع جميع واجبات الموارد البشرية على سبيل المثال لا الحصر، وتحويلات الرواتب وخطابات الموارد البشرية وإصدار تأشيرات الإقامة.

- ترتيب جميع الخدمات اللوجستية لزيارات الإدارة العليا من المقر الرئيسي.

طريقة التقديم فى فرص عمل بنك القاهرة

ويمكن للشباب الراغبين في التقديم علي فرص عمل بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.