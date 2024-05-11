عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: الدعاء مخ العبادة.. وهذه شروطه

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الدعاء لله هو عبادة مهمة في الإسلام، وله فضل كبير وأثر إيجابي في حياة المسلمين، فهو استشعار قُرب الله واستجابته للدعاء، فعندما ندعو الله؛ نشعر بقربه، ونعلم أنه يستجيب لنا، الله قريب منا ويعلم ما تحتاجه قلوبنا، قال الله في القرآن: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ".

رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط

وأشار خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، إلى أن الدعاء هو أفضل عبادة، حيث نستدعي الله للعون والمساعدة، ونعبر عن احتياجنا له ونلجأ إلى كرمه وجوده، قال النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله".

كما أن الدعاء ينفع فيما نزل من القضاء وما لم ينزل: الله يستجيب للدعاء؛ إذا كان مشروطًا بالإيمان والتقوى، حيث قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "لا يُغْنِي حَذَرٌ من قَدَرٍ، والدعاءُ ينفعُ مما نزل، ومما لم يَنْزِلْ".

ونوّه بأن الدعاء ليس فقط للمصلين، بل أيضًا للدعاة، فهم يقومون بمهمة عظيمة بنشر دين الله ودعوة الناس إلى الخير، قال الله في القرآن: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، فالدعاء هو وسيلة للتواصل مع الله والاستعانة به في كل شئون حياتنا.

رمضان عبد المعز الدعاء برنامج لعلهم يفقهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

لاعب الزمالك يحتفل بتقدم بلدية المحلة على الأهلي بهدف ماجد هاني

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

ترشيحاتنا

شاهد الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل | خاص

حلف الناتو يوضح موقفه من إرسال القوات إلى أوكرانيا

قطار ريال مدريد يدهس غرناطة برباعية في الليجا

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور والقانون.. واعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم.. ومصادرة لحق المواطن في المعرفة

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

فيديو

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-