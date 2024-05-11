بسبب حرائق الغابات.. كندا تصدر إشعار إخلاء في مدينة فورت ماكموري النفطية

أصدرت السلطات في كندا تنبيها للإخلاء في فورت ماكموري، ألبرتا، مع اندلاع حريق خارج عن السيطرة جنوب غرب مدينة النفط الكندية الرئيسية، مما يجعله من بين الإجراءات الأولى قبل موسم حرائق الغابات.

وفي إشعار في وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت حكومة ألبرتا إن خطر حرائق الغابات 'شديد' في منطقة غابات فورت ماكموري وخرج عن نطاق السيطرة على مساحة 1000 هكتار (2471 فدانًا).



وقالت إنه من المتوقع أن تهب رياح قوية يوم السبت مع استمرار مرور جبهة باردة على المنطقة. وقام طيارو طائرات الهليكوبتر باستخدام معدات الرؤية الليلية بمراقبة منطقة حرائق الغابات طوال الليل.

وفي عام 2016، أدى حريق غابات ضخم في فورت ماكموري إلى إجلاء 90 ألف ساكن وأدى إلى توقف إنتاج أكثر من مليون برميل يوميا من النفط.



تم أيضًا وضع سكان Saprea Creek Estates في حالة تأهب من بلدية Wood Buffalo. وفي كولومبيا البريطانية، أصدرت بلدية نورثرن روكيز الإقليمية أمر إخلاء لمدينة فورت نيلسون.



حذرت الحكومة الفيدرالية كندا من مواجهة موسم حرائق غابات 'كارثي' آخر، حيث توقعت درجات حرارة أعلى من المعتاد في فصلي الربيع والصيف في معظم أنحاء البلاد، مدعومة بظروف الطقس الناجمة عن ظاهرة النينيو.

لقاء مع رؤساء الإطفاء في غرب كيلونا، وهو واحد من عدة مناطق في كولومبيا البريطانية.

قال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الجمعة إنه من المرجح أن يكون 'موسم حرائق الغابات سيئًا للغاية' الذي اضطرت المجتمعات المحلية إلى إجلاء آلاف الأشخاص فيه الصيف الماضي.



واضاف 'الناس قلقون بشأن ما قد يحمله الصيف. الناس قلقون مما قد يحمله المستقبل'.



وفي العام الماضي، شهدت كندا أسوأ موسم حرائق على الإطلاق، حيث أتى أكثر من 6600 حريق على 15 مليون هكتار، وهي مساحة تبلغ سبعة أضعاف المتوسط ​​السنوي تقريبًا.

ولقي ثمانية من رجال الإطفاء حتفهم وتم إجلاء 230 ألف شخص من منازلهم.