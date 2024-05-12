أحمد كشري يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الداخلية

كشف أحمد كشري ، المدير الفني السابق لفريق الداخلية ، سبب رحيله عن النادي رغم توليه القيادة الفنية منذ أسابيع قليلة مضت.

وقال أحمد كشري خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" لقد رحلت عن الداخلية بقرار من مجلس الإدارة ولم أتحدث معهم، واحترمت هذا القرار".

وأضاف :" لا أعلم السبب وراء رحيلي، لقد قدم الداخلية مباريات جيدة تحت قيادتي، وكان ندا لكل الفرق الكبيرة وتعادلنا مع إنبي وفيوتشر وأهدرنا انفرادات في مواجهة الإسماعيلي".

وشدد :" إذا كان الداخلية يملك مهاجما يستطيع التسجيل لحققت الفوز في 4 مواجهات على الأقل مع الفريق، وقد توليت تدريب إنبي من قبل وساهمت في ظهور لاعبين كبار مثل محمد حمدي ويوسف لبيب".

