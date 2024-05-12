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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جريء.. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت ياسمين الخطيب، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأبيض اللامع، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم فيديو ياسمين الخطيب 

https://www.instagram.com/reel/C62EVXloL60/?igsh=MXVqa3JqZmR0czIwZw==

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