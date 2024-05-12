عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

سبرينج رولز
سبرينج رولز

قدمت الشيف مروة السجيني، طريقة تحضير سبرينج رولز بالخطوات والمقادير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

txt

ماذا يحدث للجسم عند تناول السلطة يوميا؟

txt

جددي سفرتك.. طريقة تحضير قطع زبدة الفستق

مكونات سبرينج رولز

- 8-10 حبات سبرينغ رول

- 2 كوب كرنب مقطع

- 1 جزرة كبيرة، مقشرة

- 2 بصل أخضر مفروم

– 1 كوب من زهرات البروكلي المقطعة ناعماً
 - 1 كوب شعيرية مطبوخة (شعيرية أرز أو شعيرية)

- ٢ ملعقه صغيره صويا صوص

- ملعقه صغيره زيت السمسم

- ١/٢ ملح وفلفل

- زيت للقلي

ملعقه كبيره نشا مذابه في ربع كوب ماء

طريقة عمل سبرينج رولز 
 

1. في طاسه كبيره علي نار عاليه نضع ملعقه كبيره زيت، وضيفي الملفوف المبشور والجزر المقطعة والبصل الأخضر المفروم والبروكلي المقطع والنودلز المطبوخة.

ضعي نوع النودلز المفضل لديكي (( المطبوخه مسبقا حسب تعليمات العبوه))

2. يُتبل الخليط بصلصة الصويا، وقليل من زيت السمسم، والملح، والفلفل، تخلط جيدا لدمج النكهات، ثم نضيف النشا المذاب في الماء ونقلب لمده دقيقتين فقط

3. خذي غلاف السبرينج رول وضعيه على سطح مستوي، ويُسكب جزء من حشوة الخضار والمكرونة على الغلاف.
 

4. قم بطي جوانب الغلاف فوق الحشوة، ثم قم بطي الحافة السفلية لأعلى ولف الغلاف بإحكام لتشكيل لفة سبرينج رول، استخدمي القليل من الماء لإغلاق حافة الغلاف.

5. كرري العملية مع باقي الأغلفة والحشوة.

6. سخني الزيت في مقلاة للقلي، بمجرد أن يسخن الزيت، ضعي السبرينج رولز في الزيت بعناية واقليها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشة من جميع الجوانب.

7. أخرجي السبرينج رولز من الزيت وضعيها على منشفة ورقية لتصريف الزيت الزائد.

8. قدّمي سبرينج رولز الخضار مع صلصة التغميس المفضلة لديك، مثل صلصة الفلفل الحار الحلو أو صلصة الصويا مع القليل من الخل

سبرينج رولز مكونات سبرينج رولز طريقة عمل سبرينج رولز الصويا الفلفل الحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

طلب عاجل من الحكومة للأجانب المتواجدين بالبلاد

موضوعات متعلقة

بفستان جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها وتبرز أنوثتها عبر إنستجرام |شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. 10 صور أثارت الجدل لـ«ريا أبي راشد» عبر إنستجرام|شاهد

مكياج لافت.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

بعد أنباء عودتهم.. 10 صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

مصر تعلن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

احذر الغرامة.. خطوات سهلة للحصول على تصريح الحج

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الترم الثاني بمحافظة الجيزة

حيثيات سجن سائق أوبر في قضية حبيبة الشماع: يتعاطى الحشيش وأغلق النوافذ

الخارجية تعلن دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

الحكومة: تريليون جنيه سقف النفقات الاستثمارية العامة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

حقيقة زواج لقاء سويدان بعد نشر صورة لها بفستان الزفاف.. شاهد

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

فيديو

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-