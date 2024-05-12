طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

قدمت الشيف مروة السجيني، طريقة تحضير سبرينج رولز بالخطوات والمقادير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مكونات سبرينج رولز

- 8-10 حبات سبرينغ رول

- 2 كوب كرنب مقطع

- 1 جزرة كبيرة، مقشرة

- 2 بصل أخضر مفروم

– 1 كوب من زهرات البروكلي المقطعة ناعماً

- 1 كوب شعيرية مطبوخة (شعيرية أرز أو شعيرية)

- ٢ ملعقه صغيره صويا صوص

- ملعقه صغيره زيت السمسم

- ١/٢ ملح وفلفل

- زيت للقلي

ملعقه كبيره نشا مذابه في ربع كوب ماء

طريقة عمل سبرينج رولز



1. في طاسه كبيره علي نار عاليه نضع ملعقه كبيره زيت، وضيفي الملفوف المبشور والجزر المقطعة والبصل الأخضر المفروم والبروكلي المقطع والنودلز المطبوخة.

ضعي نوع النودلز المفضل لديكي (( المطبوخه مسبقا حسب تعليمات العبوه))

2. يُتبل الخليط بصلصة الصويا، وقليل من زيت السمسم، والملح، والفلفل، تخلط جيدا لدمج النكهات، ثم نضيف النشا المذاب في الماء ونقلب لمده دقيقتين فقط

3. خذي غلاف السبرينج رول وضعيه على سطح مستوي، ويُسكب جزء من حشوة الخضار والمكرونة على الغلاف.



4. قم بطي جوانب الغلاف فوق الحشوة، ثم قم بطي الحافة السفلية لأعلى ولف الغلاف بإحكام لتشكيل لفة سبرينج رول، استخدمي القليل من الماء لإغلاق حافة الغلاف.

5. كرري العملية مع باقي الأغلفة والحشوة.

6. سخني الزيت في مقلاة للقلي، بمجرد أن يسخن الزيت، ضعي السبرينج رولز في الزيت بعناية واقليها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشة من جميع الجوانب.

7. أخرجي السبرينج رولز من الزيت وضعيها على منشفة ورقية لتصريف الزيت الزائد.

8. قدّمي سبرينج رولز الخضار مع صلصة التغميس المفضلة لديك، مثل صلصة الفلفل الحار الحلو أو صلصة الصويا مع القليل من الخل