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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. صفقة نارية على ردار الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي أمير هشام عن صفقة جديدة للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90 : محمد رجب مدافع بلدية المحلة المعار من الاتحاد السكندري ضمن ترشيحات الأهلي لتدعيم خط الدفاع بالموسم الجديد.

وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

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