فلسطين احتلت العالم| تامر أمين يتلو آيات من القرآن الكريم على الهواء

ما يحدث الآن فتح عظيم للقضية الفلسطينية

بدأ الإعلامي تامر أمين، حلقة برنامجه اليوم بتلاوة من القرآن الكريم على الهواء سورة النصر، قائلا "فلسطين احتلت العالم ما يحدث الآن فتح عظيم للقضية الفلسطينية".

وعلق "تامر أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مؤكداً أن السياسية هي إرادة الشعوب ولا أحد يستطيع كبوتها.



وقال تامر أمين :"فتح عظيم للشعب الفلسطيني في حق أرضهم ودولتهم وما يحدث الآن أهم تطور سياسي، والسياسة هي آراء الناس التي ستنتصر .

إرادة الشعوب

وأوضح تامر أمين، أن إرادة الشعوب يمكن أن تكبت قليلا وتقيد قليلا، ولكن عمرك ماتقدر تحكمها وتقيدها طول الوقت، مشيراً إلى أن المظاهرات في الجامعات الأمريكية من أجل القضية الفلسطينية أجبرت الحكومات لتغيير مواقفهم.