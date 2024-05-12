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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل Note 12 Pro+ الجديد بأرخص سعر

بكاميرا 200 ميجابكسل..موبايل
بكاميرا 200 ميجابكسل..موبايل Note 12 Pro+ الجديد بأرخص سعر

يعتبر أعلى هاتف في سلسلة النوت 12 وهو الـ Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G حيث يأتي بكاميرا خلفية تصل إلى 200 ميجا بكسل ويمكنك التنقل إلى وضع الـ 50 ميجا بكسل مع معالج Dimensity 1080 مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع جدا 120 واط.

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro + 5G

 

• الشاشة تأتي من نوع OLED بشكل الثقب داعمة لمليار لون وتأتي بمساحة 6.67 بوصة بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس مع دعمه لخاصية الـ HDR10+ .

• الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية وتأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وتدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر Samsung HPX وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش .
• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي مع شحن سريع بقوة 120 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة شاومي الأحدث الـ MIUI 13 .

• يتوفر الهاتف باللون الأبيض وباللون الأزرق وباللون الأسود .

 

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G :-

 

• في مصر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 18000 جنيه

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