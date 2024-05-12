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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي يعلق على قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير جنازات الفنانين

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه  ضد قرار منع تصوير الجنازات، معقبا: “ولكن أنا ضد أي تجاوز يحدث”، مشيرا إلى أن الأفراح أيضا لها  لها خصوصيتها، فمنذ أكثر من 100 عام الصحافة في العالم هي التي ترصد الأحداث.

وقال طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم رشا مجدي ونهاد سمير و عبيدة، إن هناك أخطاء تحدث ولكن منع التصوير خطأ أكبر، فجنازات الفنانين الكبار والرؤساء مثل جنازة الرئيس جمال عبد الناصر وسعد زغلول، قام بتصويرها الصحفيون المصريون. 

وأضاف أن الصحفيين المصريين وثقوا الأحداث الهامة في التاريخ، فالمصريون عرفوا أن سعد زغلول زعيم وطني عن طريق الصحافة.

وتابع: “أنا مع التنظيم وضد التجاوزات والسلبيات التي تحدث في الجنازات”، مؤكدا أن نقابة الصحفيين ستتحرك لتنظيم عملية تغطية الجنازات.
 

طارق الشناوى تصوير الجنازات الصحافة جمال عبد الناصر الصحفيين

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