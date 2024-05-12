خبير تربوي: عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لمن يشارك في تسريب الامتحانات

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم عملت على وجود قانون رادع ضد من يشارك في عملية التسريب للامتحان أو نشر نماذج امتحانية، مشيرا إلى أنه تصل العقوبة بمدة لا تقل عن عاملين وتصل 7 سنوات.

وقال تامر شوقي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أن بعض القرى النائية يعمل الأهالي في الضغط على المعلمين وخاصة اثناء الامتحانات.

وتابع الخبير التربوي، أن وزير التربية والتعليم يعمل على تكثيف الأمن خارج المدارس لحماية عملية سير الإمتحانات بالشكل الأمثل.