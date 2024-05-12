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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل افتتاح السيسي أعمال تطوير ومقام السيدة زينب

صدى البلد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند أعمال التطوير والترميم لـ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

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مسجد السيدة زينب .. حكاية حضارة تُروى من جديد

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بعد افتتاح الرئيس السيسي.. تعرف على قصة مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها

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الرئيس السيسي يُصلي ركعتين فور وصوله لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد ترميمه

كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة كما أدى الرئيس السيسي الصلاة داخل المسجد.

ورحب الرئيس السيسي بالسلطان مفضل سيف الدين رئيس طائفة البهرة مشيداً بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة

وأكد الرئيس السيسي أن مهمة طائفة البهرة في تجديد المساجد مقدرة جدا ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت.

كما أكد الرئيس السيسي أنه ثالث مناسبة عقب افتتاح مقامات السيد الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب مؤكدا أن مصر لديها خطط كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين.

ووجه الرئيس السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة

كما ألقى مفضل سيف الدين سلطان البهرة كلمة من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير وقال: نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله

وأضاف سلطان البهرة : أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

وتابع:  مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

وقال : أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء و أشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله

افتتاح مسجد السيدة زينب

وافتتحت وزارة الأوقاف في رمضان  الماضي مسجد السيدة زينب رضى الله عنها وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديدات بداخله

السيسي يستقبل رئيس طائفة البهرة

وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"مفضل محمد" ممثل السلطان بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، ومؤكداً حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التاريخية بالقاهرة، التي تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري.

ومن جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للرئيس، وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة، وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلاً عن حرص الدولة  والرئيس، بشكل دائم، على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح، بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي. كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المُقدّر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيداً بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات، لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب.

السيسي مسجد السيدة زينب سلطان طائفة البهرة الرئيس السيسي مفضل سيف الدين

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