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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن تناول بذور الشيا للتخسيس

صدى البلد

حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور من بذور الشيا الذي يستخدمها الكثير لزيادة الحرق وانقاص وزن الجسم

 

 وقالت شيرين " بالرغم من فوائد بذور الشيا  الا أن هناك  اضرار ممنوعات و محاذير لاستهلاكها  ...

 واشارت شيرين الي ان بذور الشيا يمكن ان تتسبب في رد فعل تحسسي خصوصا اذا اشتخدمها  شخص لاول مرة لذلك يجب الحذر في استهلاكها .

قد تتسبب في أعراض هضمية ومنها الإمساك  والغازات، والإنتفاخ ، وعسر الهضم .

 وحذرت من تناول بذور الشيا للأشخاص الذين يعانون من  ضغط دم المنخفض فلابد ان تحذر من استهلاك بذور الشيا لأنها بتعمل على خفض ضغط الدم ، ويمكن يكون قاتل لبعض الناس التي تعاني من ضغط دم منخفض جدا  .

☆ الأشخاص الذين يتناولون علاج لارتفاع ضغط الدم ، فان بذور الشيا تعمل على تقوية تأثير هذه الأدوية وخفض ضغط الدم بشكل كبير وحاد  .

 زيادة سيولة الدم ، وتقوية مفعول الأدوية التي تساعد على سيولة الدم مما قد يتسبب في أنزفة متعددة  ، ويسبب خطورة على مرضى السيولة الدموية  .

 بعض الدراسات التي لم يتم تأكيدها بعد أوضحت علاقة بين الإصابة بسرطان البروستاتا والاحماض الدهنية التي تحتويها بذور الشيا ، لذا وجب الحذر حتى وإن لم تكن تلك الدراسات مؤكدة .

 الاصابة بانسداد معوي نتيجة قابلية هذه البذور لامتصاص الماء بنسب تفوق أضعاف وزنها

 الاشخاص التي تعاني من ارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم لن تصلح معهم جميع أنواع بذور الشيا حيث انها تزيد من نسبة هذه الدهون ، ويناسبهم نوع salba الأقل في احتوائه على هذه الدهون  .

 مرضى السكر ممنوع عليهم هذه البذور دون استشارة الطبيب حيث انها تزيد من فاعلية الأدوية الخاصة بهم وتزيد من تأثيرها  .

الحوامل عليهن الحذر في استهلاكها واستشارة الطبيب المتابع قبل استخدامها  .

 

الطريقة السليمة هي نقع هذه البذور مدة تتراوح بين نصف ساعة الى ساعة او ساعتين حتى تتمكن تلك البذور من امتصاص الماء وزيادة حجمها وبالتالي نستطيع تقدير الكمية المناسبة لاستهلاكنا 

 

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