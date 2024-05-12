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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة والمحافظات

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة والمحافظات، والتى ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها على مستوى الدولة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم، مشدداً على ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، فى أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن المصرى.

 

ووجه الوزير بعدم التهاون مع المقاولين، سواءً فى معدلات التنفيذ وكذا جودة التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها، مخاطباً مسئولى أجهزة المدن الجديدة، ومسئولى التنفيذ فى المحافظات، بأنهم ملتزمون أمامه بشكل شخصي بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وبأعلى جودة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بشكل مفصل، الموقف التنفيذى للوحدات بالمدن الجديدة والمحافظات، حيث أوضحت أنه تم الانتهاء من طرح وتنفيذ 924 ألف وحدة منها 667 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و258 ألف وحدة في مراحل الإنشاء، بينما يبلغ عدد الوحدات الجاري إسنادها 76 ألف وحدة، بحيث يبلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة والجارى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلي 27 ألف وحدة بمحور الإسكان المتوسط.


 


 

سكن لكل المصريين المدن الجديدة التمويل العقاري

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