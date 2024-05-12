تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

كشف مؤمن الجندي الناقد الرياضي، عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد.

وقال مؤمن الجندي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم “عبيدة أمير ونهاد سمير”، إن الزمالك خاض 23 مباراة أمام الفرق المغربية في مختلف البطولات، حقق الفوز في 13 مباراة، وخسر في 5 لقاءات وتعادل في 5 مباريات، وتمكن من هز الشباك في 32 مرة.

وحذَّر مؤمن الجندي، خط دفاع نادي الزمالك من الضربات الثابتة التي يتميز بها لاعبو نهضة بركان، خاصة اللاعب ياسين البحيري الذي يُعد مصدر خطورة لأي دفاع كما أنه يقدم مستوى مميزًا مع فريقه.

وعن التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان اليوم، أشار مؤمن الجندي إلى أن الفارس الأبيض من المقرر أن يبدأ بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- أحمد فتوح- عمر جابر- حسام عبد المجيد

خط الوسط: عماد نبيل دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي

خط الهجوم: إبراهيما نداي- أحمد سيد زيزو- سيف الجزيري