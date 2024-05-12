30 متدربا.. التنمية المحلية: انطلاق برنامج الأتوكاد Autocad  للرسم الهندسي

شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تنطلق اليوم الاحد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة "برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي" يستفيد منها 30 متدرب من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلي أن الدورة تستمر لمدة أسبوعين وتركز علي تدريب المتدربين على برنامج الاوتوكاد والتعامل مع جميع أدواته باحترافية والتعريف بالبرنامج الإنشائي وأهميته، والتدريب على جميع أدوات الرسم، ورسم الخطوط العشوائية، وكيفية التعامل مع الماوس ولوحة المفاتيح، ورسم الأشكال الهندسية من "الدائرة، المستطيل، المضلع، المربع"، والتعامل مع أوامر التعديل التي تطرأ أثناء العمل من نقل ونسخ وإزاحة وغيرها، والتعامل مع القياسات المحددة وما هي الخيارات المتوفرة للقياس، والتظليل وكيفية ادخال نص إلى المخطط وكيفية تعديل هذا النص، وأخيرا شرح خيارات الطباعة، وتتضمن الدورة علي تدريبات عملية لتمكين المتدربين لتحقيق الاحترافية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن دورة "التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات" يستفيد منها 28 متدرب من إدارات التنمية الاقتصادية والمشروعات بالمحافظات، وتوضح الدورة التعريف بالإبداع والابتكار والاختراع في القطاع والمؤسسات الحكومية، ومبادئ الإدارة الحكومية الحديثة، والتعريف بالتفكير التصميمي ومبادئه وآلية تطبيقه، والمقارنة بين التفكير التصميمي ودعم إتخاذ القرار ونقاط التوافق والاختلاف في إطار ريادة الأعمال، وتختتم الدورة بورشة عمل تطبيقية لحل مشكلة عامة مشتركة ومرتبطة بالوحدات المحلية باستخدام منهجية التفكير التصميمي.