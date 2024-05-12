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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علقه بالمشـ نقة| تفاصيل مرعبة في واقعة المتهم بقـ تل شقيق خطيبته بروض الفرج

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن شقيقته في روض الفرج.

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البداية ..

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب حول رقبته آثار شنق.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته، فعند دفاع الضحية عن شقيقته، خنقه المتهم، وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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