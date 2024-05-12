وزير الخارجية البريطاني: صفقة الرهائن هي الإجابة الصحيحة لإنهاء الحرب

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: إن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة هو "الرد الصحيح" لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأضاف كاميرون لشبكة “سكاي نيوز”: "وجهة نظري هي أن الحل الصحيح هو محاولة وقف القتال من خلال التوصل إلى اتفاق رهائن، وتحقيق وقف مؤقت للقتال ثم استخدام ذلك لبناء وقف مستدام لإطلاق النار دون العودة إلى مزيد من الصراع".

وأضاف: "لكن المشكلة هي أن الأمر يعود إلى حماس"، لافتًا “لقد عُرض على حماس صفقة من شأنها إطلاق سراح مئات السجناء من السجون الإسرائيلية، والتي من شأنها أن توفر وقفًا للقتال وهم لا يقبلون هذه الصفقة”.

وأشار “ يجب أن يكون الضغط الحقيقي على حماس للموافقة على صفقة الرهائن هذه"، لافتًا إلى أن القتال قد يتوقف غداً.

وأكد كاميرون أن إسرائيل يجب ألا تشن هجومًا واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون خطط لحماية السكان المدنيين هناك.