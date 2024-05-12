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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

صدى البلد

آثارت خبيرة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجدل من جديد بعد آخر توقعاتها لعام 2024، حيث توقعت أن تحدث عدة كوارث قد تضر ببعض الدول العربية، خاصًة قبل الاحتفال بعيد الأضحى لهذا العام.

ونكشف في الفيديو التالي أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف والتي تنبأت فيها عن بظهور فيروس جديد فى المنطقة وحدوث عدة كوارث واضطرابات أمنية، وتاكيدها على حدوث أحداث غير سارة تحدث قبل عيد الأضحى 2024 في بعض الدول العربية.

 

وسبق وتنبأت ليلى عبد اللطيف بوفاة أحد أفراد أسرتها، وبالفعل بعد أيام أعلنت عن وفاة شقيقتها سناء عبد اللطيف، ما آثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ذكرها في فيديو سابق لها منذ أيام على قناتها الرسمية على يوتيوب أنها تتوقع فقدان أحد أقاربها في هذا العام 2024.

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