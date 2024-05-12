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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي شاكر: الدولة وضعت خطة كبرى لتطوير مساجد أهل البيت

الدكتور مجدي شاكر،
الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الكثير من الرسائل الهامة خلال افتتاح مسجد السيدة زينب، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى رسالة للعالم بان مصر بلد آمن، وتهتم بتراثها وتاريخها .

وقال مجدي شاكر، خلال لقاء له ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن هناك اهتماما من الدولة بجميع قطاعات السياحة، وعلى رأسها السياحة الدينية سواء مزارات أهل البيت أو على مستوى الكنائس التاريخية.

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن الدولة وضعت خطة كبرى لتطوير مساجد أهل البيت، مؤكدا أن هذا التطوير أعاد الرونق للآثار الإسلامية ومساجد أهل البيت.

مجدي شاكر وزارة السياحة والآثار الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب تراث تاريخ

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