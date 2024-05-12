بطولة غادة عبد الرازق.. عرض فيلم تاني تاني 22 مايو

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “تانى تانى” عن توقيت عرضه فى 22 مايو الحالى بعد تأجيل عرضه لمدة عامين عقب انتهاء تصويره وهو العمل الذى تشارك فى بطولته غادة عبد الرازق.

ويأتى عرض فيلم “تانى تانى” بعد رحيل مؤلفه محمد نبوى بعد عامين ونصف تقريبا وهو العمل الذى كان يطلق عليه اسم “جوازة بالعافية”.

ويقوم ببطولة فيلم “تانى تانى” بجانب غادة عبد الرازق كل من بيومي فؤاد، وأحمد آدم، ثراء جبيل، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية هدى تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.

غادة عبد الرازق

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق مع متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت غادة عبد الرازق الجدل بجلسة التصوير، حيث ظهرت من داخل دورة المياة وهي ترتدي البرنص الأبيض متسندة على البانيو.

واعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الأسود القصير دون أي وضع اكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية وضعت غادة عبد الرازق الالوان البنية في الشفاه وايشادو وبلاشر وخطفت أنظار المتابعين.