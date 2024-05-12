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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور رئيس السريانية |صور

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

زرا اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والقس يشوع بخيت عميد مساعد (رتبة كنسية) بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، قداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بغمرة.

خلال الزيارة حضر رئيس الأساقفة الدكتور سامي القداس السرياني، وصرح في بيان له قائلاً: نحرص على الحوار الدائم بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الأسقفية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الحوار هو تعزيز التفاهم والتعاون بين المسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادتهِ بزيارة قداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني لمصر، والتي وصفها من الزيارات المهمة للكنيسة بشكل عام.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين الأرثوذكس السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس الكنيسة الأسقفية

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