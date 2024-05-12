رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير البريطانى بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة.

حضر اللقاء مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، ومنى بدوى، مسئول التعليم بالسفارة، وشيماء البنا، مسئول التعليم بالمجلس الثقافي البريطانى.

وأعرب رئيس الجامعة في بداية اللقاء عن ترحيبه بسعادة السفير، مؤكدا عُمق العلاقات التى تربط بين مصر وبريطانيا، خاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى اتفاقيات التعاون القائمة بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات البريطانية، مؤكدا أنه هناك دائمًا المزيد من الآفاق المفتوحة لتعزيز هذا التعاون.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الجهات والجامعات العالمية المرموقة.

كما تحدث رئيس الجامعة عن قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة، والذي يضم ثلاثة مراكز (التدريب والتطوير - ريادة الأعمال والابتكار – التوظيف)، ويعمل القطاع على توافق و تكامل هذه المراكز الثلاثة بشكل مباشر مع رؤية جامعة عين شمس لتصبح رائدة عالميًا في التعليم والبحث والابتكار وضمان الانتقال السلس إلى العالم المهني.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن تقديره للجهود التي تبذلها الجامعة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى مؤكدا الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

تناول اللقاء العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين جامعة عين شمس والجامعات بالمملكة المتحدة، خاصة في مجالات التبادل الطلابى والبرامج المشتركة.