شكري: اتفاقية السلام الركيزة الأساسية لحفظ الأمن في المنطقة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، هي خيار استراتيجي اتخذته مصر على مدار أكثر من 4 عقود، مشيرا إلى أن تلك الإتفاقية هي الركيزة الأساسية في المنطقة لحفظ السلام والأمن.

وقال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية، إن إتفاقية السلام تحد من حدوث أي مخالفات في المنطقة، مؤكدا أن مصر بذلت جهدا كبيرا مع الولايات المتحدة وقطر منذ أشهر لحل القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن.

وتابع وزير الخارجية، أنه نستمر في تحقيق العون لجيع الأطراف لحماية الشعب الفلسطيني.