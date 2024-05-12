عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل انطلاق دوته الـ77.. تفاصيل المشاركة المصرية في مهرجان كان السينمائي

فيلم رفعت عيني للسما
فيلم رفعت عيني للسما

تفصلنا ساعات على انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي والذي يقام في الفترة من 14 وحتى 25 مايو الجاري، وسط مشاركة عربية لأكثر من فيلم منتظر، من الصومال والمغرب والجزائر، وأول مشاركة رسمية سعودية متمثلة في فيلم نورة الذي يعرض في “نظرة ما” رغم عرضه المحلي ضمن فعاليات الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتشارك السينما المصرية خلال فعاليات الدوة 77 من المهرجان الفرنسي بفيلمي “شرق 12” للمخرجة هالة القوصي ضمن مسابقة “نصف شهر المخرجين”، والوثائقي “رفعت عيني للسما” للمخرجان أيمن الأمير وندى رياض ضمن مسابقة “اسبوع النقاد”.

شرق 12

فيلم  شرق 12  يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وجاء تكوين البوستر وألوانه معبرين عن تلك الحالة، وهو من تصميم هالة القوصي، وتنفيذ علياء صلاح الدين ومحمد بدر، ويلعب بطولة الفيلم منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع.
 

الفيلم تصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين، ويعد الفيلم هو التعاون السابع بين هالة القوصي ومدير التصوير عبد السلام موسى وثالث انتاج لشركتهما نقطة للإنتاج الفني بعد الفيلم الروائي زهرة الصبار ٢٠١٧ والفيلم القصير لا أنسى البحر ٢٠٢٠ والذي عرض في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وينتمي فيلم شرق ١٢ لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد. ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.  

الفيلم ناطق بالعامية المصرية وتم تصويره خلال ٢٢ يوما في القاهرة والقصير عام ٢٠٢٢، كما تم تصوير الفيلم على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات وتم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي كما تمت أعمال الصوت النهائية في ستوديو دولبي أتموس في مدينة الإنتاج الإعلامي.

txt

محمد نبيل يكتب: رحلة 404.. توبة مرتبكة تعيد منى زكي لعرش السينما

txt

تجربة ناجحة.. محمد نبيل: المسلسلات ذات الـ15 حلقة أعطت فرصة لعدد كبير من الفنيين


رفعت عيني للسما

فيلم (رفعت عيني للسما) يشارك في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسختها الـ 63، ويعتبر أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها بالإضافة أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع، وهو من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.
 

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.
 

ومن اخراج ندي رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهم عرض فيلمهم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهم التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوي العالم.

السينما المصرية هالة القوصي رحلة 404 زهرة الصبار شرق 12 كان السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منحة البطراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر السينمائي يفتح باب استقبال الأفلام لدورة 2024

احكيلي.. عمّان السينمائي الدولي يكشف عن ملصق دورته الخامسة

مشاركة خاصة لـ البحر الأحمر السينمائي في مهرجان أفلام السعودية

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة

المنتج محمد العدل يطالب الوثائقية بتوفير عروض للأفلام القصيرة

صبري فواز يقدم حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. الليلة

ختام عروض الإسكندرية للفيلم القصير بحضور كامل العدد ومناقشة ساخنة

رانيا يوسف وكندة علوش في ماستر كلاس محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

ترشيحاتنا

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره

الحكومة تعلن استهداف الوصول بأعداد السياح لـ50 مليون سنويا بمشاركة القطاع الخاص

مفاجأة في حيثيات المحكمة.. سائق أوبر خطف حبيبة الشماع تحت تأثير المخدرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-