صفقة طائرات أمريكية مقاتلة تشعل الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام العبرية، اليوم الأحد، عن وجود خلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بين وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن صفقة شراء سربين من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جالانت إنه بدون التوقيع السريع على الصفقات التي أصبح الأمريكيين جاهزين ومستعدين للترويج لها، فإن وزارة الدفاع ستدخل في دوامة لأنه لن يمر وقت طويل حتى يوافق الأمريكيين على إبقاء إسرائيل على خط الإنتاج، وسيتم تحويلها إلى الصفقات التي تنتظر في الطابور.

وحذرت وزارة الدفاع من أن تأخير توقيع الصفقة سيؤدي إلى تأخير تسليم الطائرات مستقبلا، وبالتالي إلحاق أضرار جسيمة ببناء قوة القوة الجوية، وهو ما يتطلب التجديد على خلفية رحيل الطائرات المقاتلة القديمة وبالتالي الإضرار بأمن إسرائيل.

في المقابل، قال المقربون من سموتريتش أن كل ما يجب فعله هو تشكيل لجنة للتعلم من دروس الماضي ومراجعة العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع.

وأوضحوا أن تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها في جلسة مجلس الوزراء هو ما يؤخر عملية الشراء سياسياً، ويهدف إلى وضع الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع تحت النقد على خلفية أحداث 7 أكتوبر .