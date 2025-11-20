قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبراء حلف الناتو يجتمعون في أوسلو لتعزيز استجابة الحلفاء للتهديدات الهجينة

خبراء حلف الناتو يجتمعون في أوسلو لتعزيز استجابة الحلفاء للتهديدات الهجينة
خبراء حلف الناتو يجتمعون في أوسلو لتعزيز استجابة الحلفاء للتهديدات الهجينة
أ ش أ

عقد خبراء من دول الحلف بمنظمة حلف شمال الأطلسي /الناتو / اجتماعًا في العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن أعمال الندوة السنوية للتهديدات الهجينة التي تستهدف تطوير أساليب التصدي للأنشطة الهجينة المتزايدة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وركزت الندوة، التي استمرت على مدار يومين، على استراتيجيات الدول في حماية البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى تبادل الدروس المستفادة من الأنشطة الهجينة الخبيثة التي شهدتها الفترة الأخيرة. كما بحث الخبراء خطوات تنفيذ الاستراتيجية المعدلة للناتو لمواجهة التهديدات الهجينة، التي يجري العمل على تطويرها لمواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد جان شارل إليرمان-كينغومب، مساعد الأمين العام للناتو للتحول الرقمي والفضاء الإلكتروني والمنسق الخاص لمكافحة التهديدات الهجينة، على "الطبيعة الديناميكية والمتسارعة للتهديدات الهجينة"، داعيًا إلى استجابات مرنة وسريعة على المستويين الوطني والحلفي لحماية المجتمعات والبنى التحتية.
كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لحماية البنية التحتية ذات الحساسية العالية، فيما شارك ممثلون من الاتحاد الأوروبي لعرض خبراتهم في بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الأنشطة الهجينة.
تم تنظيم الحدث بالتعاون بين قسم التحول الرقمي والسيبراني في الناتو ووزارات الخارجية والدفاع والعدل والأمن العام في النرويج، وذلك في إطار جهود الحلف المستمرة لتعزيز الجاهزية والردع ضد التهديدات الهجينة التي تستهدف أمن الدول الأعضاء واستقرارها.
 

الناتو التعاون البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد