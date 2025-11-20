خبراء حلف الناتو يجتمعون في أوسلو لتعزيز استجابة الحلفاء للتهديدات الهجينة

عقد خبراء من دول الحلف بمنظمة حلف شمال الأطلسي /الناتو / اجتماعًا في العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن أعمال الندوة السنوية للتهديدات الهجينة التي تستهدف تطوير أساليب التصدي للأنشطة الهجينة المتزايدة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وركزت الندوة، التي استمرت على مدار يومين، على استراتيجيات الدول في حماية البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى تبادل الدروس المستفادة من الأنشطة الهجينة الخبيثة التي شهدتها الفترة الأخيرة. كما بحث الخبراء خطوات تنفيذ الاستراتيجية المعدلة للناتو لمواجهة التهديدات الهجينة، التي يجري العمل على تطويرها لمواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد جان شارل إليرمان-كينغومب، مساعد الأمين العام للناتو للتحول الرقمي والفضاء الإلكتروني والمنسق الخاص لمكافحة التهديدات الهجينة، على "الطبيعة الديناميكية والمتسارعة للتهديدات الهجينة"، داعيًا إلى استجابات مرنة وسريعة على المستويين الوطني والحلفي لحماية المجتمعات والبنى التحتية.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لحماية البنية التحتية ذات الحساسية العالية، فيما شارك ممثلون من الاتحاد الأوروبي لعرض خبراتهم في بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الأنشطة الهجينة.

تم تنظيم الحدث بالتعاون بين قسم التحول الرقمي والسيبراني في الناتو ووزارات الخارجية والدفاع والعدل والأمن العام في النرويج، وذلك في إطار جهود الحلف المستمرة لتعزيز الجاهزية والردع ضد التهديدات الهجينة التي تستهدف أمن الدول الأعضاء واستقرارها.

