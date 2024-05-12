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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعاون بين مهرجان جرش والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت

تعاون ثقافى بين مهرجان
تعاون ثقافى بين مهرجان جرش والمجلس الوطني للثقافة والفنون و

بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي، خلال زيارته الحالية إلى دولة الكويت، مع الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، محمد خالد الجسار، أوجه التعاون بين الجانبين، بما ينعكس ايجابياً على مجمل المشهد الثقافي والفني في البلدين الشقيقين .

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تمتين الروابط ودعم التعاون الثقافي بين مهرجان جرش والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، من خلال إقامة المعارض الفنية وزيارة الفرق الفنية، وتبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية، والتشاور والتنسيق بين الجانبين بخصوص جميع المسائل الثقافية والفنية، لتعريف العالم بالفنون والفنانين والتراث، ما يعزز من الحضور الثقافي والفني للأردن والكويت عالمياً.

وتم  الاتفاق على ترجمة الأفكار المرتبطة بتعزيز المشهدين الثقافي والفني بين الأردن والكويت، خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين، وتجسيداً لعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء، الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد محمد الزامل، والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة عايشة عدنان المحمود، ومدير إدارة الاتصال والإعلام يوسف أحمد الجمعان ، ومراقب الإعلام شروق صالح القفاص .

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