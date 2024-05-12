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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم، اختبارًا قويًا عندما يحل ضيفًا على نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 وتترقب جماهير الزمالك موعد المباراو لمتابعة هذه المواجهة الحاسمة التي ستجري في الملعب البلدي ببركان، حيث تنقل المباراة عبر شبكة قنوات "beIN SPORTS"، وتحديداً على قناة "beIN SPORTS 6".

محمد فوزي وجواد بدة سيعلقان على المباراة عبر القنوات الصوتية، مما يوفر للمشجعين تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان 

يُتاح للجماهير متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر القنوات المجانية التي تنقل اللقاء دون تشفير، حيث تتوفر على النحو التالي:

1. قناة سبورت كلوب:
  - القمر: يوتل سات
  - التردد: 11471
  - معدل الترميز: 30000
  - الاستقطاب: أفقي

يُمكن أيضًا ضبطها على النحو التالي:
  - القمر الصناعي: يوتل سات
  - التردد: 11011
  - معدل الترميز: 27500
  - الاستقطاب: رأسي

2. القناة الأرضية المغربية:
  - القمر: نايل سات
  - التردد: 11744
  - معدل الترميز: 27500
  - الاستقطاب: أفقي

تتطلع الجماهير إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب النهائي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، بهدف تسهيل مهمة العودة في المباراة الثانية.

أما موعد مباراة الإياب فسيكون يوم الأحد المقبل، 19 مايو، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

استاد استاد القاهرة اختبار استاد القاهرة الدولي الكونفدرالية الإفريقية القنوات المفتوحة الناقلة

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