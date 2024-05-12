أخطاء تحكيمية.. تعليق مثير من فرج عامر علي مباراة الاهلي وبلدية المحلة

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة الأهلي والمحلة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب فرج عامر :"مباراة الاهلي والمحلة كانت علي صفيح ساخن بسبب الإثارة واعتقاد لاعبي الاهلي قدرتهم علي حسم النتيجة في أي لحظة ، وتفكير اللاعبين في مباراة ذهاب بطولة ابطال افريقيا ، ولكن أيضا كانت هناك أخطاء تحكيمية أهمها طرد اللاعب الذي ارتكب خطأ( فاول ) ضد اكرم توفيق وهناك ضربة جزاء للاهلي في الدقيقة٨٧ ".





يُذكر أن الأهلي تغلب على بلدية المحلة بهدفين لهدف في الجولة 22 من دوري NILE، ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة فيالمركز الخامس، ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في نهائي البطولة، في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبتالمقبل، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحقيق اللقب.