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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الترم الثاني بمحافظة الجيزة

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدرسة هضبة الأهرام الرسمية المميزة للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية "فترة ثانية"؛ وذلك فى إطار متابعته المستمرة لتنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجان امتحان الصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة المهارات المهنية، كما تفقد لجان امتحانات الصف الثانى الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الجبر والإحصاء.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الطلاب على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، وعدم مواجهتهم أى مشكلات أثناء تأدية الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على انضباط سير العملية التعليمية، مضيفا أن الهدف الأساسى هو تحقيق صالح الطلاب.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالنسبة لسير الامتحانات تركز على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات صفوف النقل بالمدرسة "فترة ثانية" يبلغ ٥٥٤ طالبا وطالبة بمرحلتى الابتدائية والإعدادية بصفوف النقل.

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

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