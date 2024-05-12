التنمية الصناعية وجامعة عين شمس يطلقان ندوة لتعريف الطلاب بالعمليات التصنيعية والانتاجية

نظمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جامعة عين شمس، زيارة ميدانية لمجموعة من طلبة وباحثى الجامعة يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس، للإطلاع على العمليات والمراحل الإنتاجية متنوعة التخصصات بعدد من مصانع العاشر من رمضان.

تعد هذه الزيارة بداية لعدد من الجولات الميدانية المقرر تنظيمها لمجموعة من المدن الصناعية الكبرى.

وشملت الزيارة تفقد مصنعين للمنسوجات والصناعات الهندسية، بالإضافة لمصنع إيجيبت تيلورنج للملابس الجاهزة الذى وصلت استثماراته الحالية إلى ٢١ مليون دولار ويعمل به حوالي ٢٨٠٠ موظف، كذلك إحدى مصانع مجموعة فريش للأجهزة المنزلية والتى تضم أكثر من ٢٥ مصنعاً ويعمل بها أكثر من 16 ألف موظف من مهندسين وإداريين وعمالة فنية.

وصرحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن هذه الزيارة، قد تم تنفيذها في إطار حرص الجانبين على التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات لدعم خطط التنمية الصناعية المستدامة، وتماشياً مع توجهات كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرامية إلى توعية الطلاب والباحثين بما تتخذه الدولة من إجراءات وما يحدث من تطورات على المستويين الإقتصادى والصناعي، ولرفع معدلات الإستفادة من التكامل فيما بين الصناعة والاكاديميا.

كما أكدت د. ناهد يوسف بأن الهيئة تستهدف التعاون مع مختلف الجامعات المصرية، إيماناً منها بأهمية الربط فيما بين البحث العلمي والأكاديمي بالصناعة، وتأكيداً على دور البحوث العلمية في إيجاد الحلول للتحديات الصناعية والإقتصادية، وكذا لتوظيف وترجمة نتائج ومخرجات الأبحاث العلمية وتنفيذها في صورها التطبيقية المثلى.