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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين حزب الحرية المصري يطالب بالاهتمام بدعم التنمية الصناعية بالمنيا

صدى البلد

قال  رجاء عطية أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، إن تركيز الجلسات التخصصية للحوار الوطني الاقتصادي على أهم الملفات التي تشغل حيز من الاهتمام، وذلك لمواكبه التحديات المتنامية على الصعيد العالمي على المستوى الاقتصادي، والتطرق إلى البحث عن حلول جادة يمكن من خلالها رفع معدلات النمو الاقتصادي وذلك لمناقشة قضايا كالتضخم والدين العام، والغلاء، والعملة، وغيرها من الملفات التي تصب في النهاية نحو دفع عجلة الإنتاج والتحقيق معدلات نمو إيجابية يمكن أن تنهض بالاقتصاد الوطني.

 

وأكد عطية في بيان له، أن الاهتمام والتركيز على آليات دعم ومساندة التنمية الصناعية في مصر، أمر هام لا بد من فتح حوار مجتمعي موسع، لا سيما وأن هناك عددا من المحافظات تحتاج لإعادة نظرا لتطوير البنية الصناعية بها، على رأسها محافظة المنيا، التي بحاجة ماسة إلى الاهتمام بالتنمية الصناعية بها، وذلك من خلال دفع عجلة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات المصانع ورواد الأعمال الصغار بها.

 

ولفت عطية  أن محافظة المنيا التي تمتلك العديد من المقومات اللازمة لإحياء الصناعة بها، ولكن تحتاج لمزيد من الترميز على مسألة تسهل إجراءات تراخيص الأراضي، والاهتمام بكافة المشروعات التنموية بها وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص الحيوي والذي أصبح جزءا أصيلا من عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا كله سيضع المحافظة على الطريق التنموي الصحيح.

 

وأكد عطية على أهمية دعم المشروعات الصناعية في المنيا، وتوفير المناخ الجيد لها من خلال تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة الإنتاج، مما سيساهم في النهاية نحو تحقيق رخاء صناعي واقتصادي وستكون المحافظة ذات معدل تحقيق تنمية صناعية عالية بين محافظات مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني بحاجة إلى التركيز على التنمية الصناعية وبحث آليات تسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيقها.

رجاء عطية الحرية المصرى التضخم

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