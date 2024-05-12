جنايات مستأنف بدر تحجز قضية إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة للحكم

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لجلسة 10 يونيو للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.