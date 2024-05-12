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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في سديروت ومستوطنات غلاف غزة

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي في مستوطنات إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار  مجددا في المستوطنات القريبة من غلاف غزة، محذرة من إطلاق الصواريخ القادمة.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل"، يمكن سماع صفارات الإنذار في البلدات والمدن بما في ذلك سديروت وإفيم ونير آم وغافيم وكلية سابير؛ وذلك للمرة الثانية خلال ساعة.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من الأراضي اللبنانية.

ولا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار الناجمة عن الهجوم.

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار الصاروخية بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، محذرة من إطلاق الصواريخ القادمة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة يفتاح التي تم إخلاؤها إلى حد كبير في الجليل الأعلى.

ومنذ 8 أكتوبر، تهاجم قوات حزب الله اللبناني المستوطنات الإسرائيلية والمراكز العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي، حيث تقول الجماعة إنها تفعل ذلك لدعم غزة وسط الحرب ضد حركة حماس هناك.

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