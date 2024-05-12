الاحتلال: بدء عملياتنا شمال ووسط غزة خلال الليل.. وتكثيفها على رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملياته في شمال غزة خلال الليل، وإن 'العمليات الدقيقة' مستمرة في شرق رفح وبالقرب من معبر رفح، وكذلك في منطقة الزيتون وسط غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الشهداء في القطاع منذ 7 أكتوبر تجاوز 35 ألفا، يوم الأحد، مع ارتقاء 63 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذا الرقم أعلى بعض الشيء من المتوسط ​​الأخير بسبب اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في رفح، قامت القوات 'بتحديد وتفكيك عدد من فتحات الأنفاق ومنصات إطلاق الصواريخ الجاهزة لإطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية'.

وأضاف أنهم تمكنوا أيضًا من التعرف على عشرة أفراد مسلحين من حماس والقضاء عليهم..

ويأتي العمل العسكري في رفح قبل غزو واسع النطاق مخطط له.

وأضاف جيش الاحتلال أيضًا إن قواته 'قضت على عدد من الفلسطينيين في قتال قريب'، كما نفذت طائرة إسرائيلية غارات في منطقة الزيتون.

وذكرت في وقت سابق أن خمسة جنود إسرائيليين قتلوا في المنطقة يوم الجمعة.

وفي شمال غزة، بعد دعوات، يوم السبت، لإخلاء عدة مناطق، بما في ذلك جباليا، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت عملية 'بناءً على معلومات استخباراتية تتعلق بمحاولات حماس إعادة تجميع بنيتها التحتية ونشطائها في المنطقة'.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق نار كثيف ودبابات إسرائيلية وأصوات طائرات مسيرة في منطقة جباليا فجر الأحد.