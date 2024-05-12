الذهب يتراجع 40 جنيها في الجرام اليوم

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا مع ختام تعاملات اليوم الأحد بمقدار 40 جنيه في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس السبت.

وصل أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 حوالي 3110 جنيه للبيع و 3130 جنيه للشراء

وسجل عيار 24 الأعلي فئة نحو 3554 جنيه للبيع و 3577 جنيه للشراء

بينما جاء أدني جرام ذهب وهو عيار 14 نحو 2079 جنيه للبيع و 2092 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 18نحو 2665 جنيه للبيع و 2682 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الذهب نحو 24.88 ألف جنيه للبيع و 25.04 ألف جنيه للشراء.

كما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2360 دولار للبيع و 2361 دولار للشراء.

استقرار الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الشهر الماضي كان يشهد استقرارًا في أسعار الذهب محليًا، لافتًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا يومي الخميس والجمعة في البورصات العالمية.

وأضاف “واصف” في تصريحات له أن السوق المحلي لم يشهد الارتفاع الذي حدث في البورصات العالمية، نظرًا لتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن كافة الأوقات مناسبة لشراء الذهب.

ووجه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات رسالة مهمة للمواطنين: “متسمعوش التحاليل اللي بتطلع حول أسعار الذهب لأن أسعار الذهب ترتبط بظروف اقتصادية وسياسية وجيوسياسية.. ولازم نحكم عقلنا في الشراء والبيع مش ان احنا نسمع كلام بعض الأشخاص المنتفعين اللي بينزلوا بيانات غير صحيحة”.