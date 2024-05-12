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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب في مصر، بعد أن هبط الجرام من عيار 21 الذي يزيد التعامل عليه في سوق الصاغة، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة، إذ سجلت سعر الأوقية عالميا زيادة جديدة بنحو 60 دولارا لتسجل 2,360.45 دولار بعد نحو 2300 دولار، وعليه تحرك الذهب محليا، ليقترب عيار 24 من 3600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما زادت  أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو يقترب من 2700 جنيه، ورغم هذا الارتفاع يظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

ويعتبر  سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر بحثا ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

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وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فبعد أن هبط ليلامس الـ 3000 جنيه، زاد إلى نحو يتخطى 3100 جنيه ، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

الذهب

سعر الذهب الآن 

وارتفع سعر الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من نحو 25,120 جنيها بعد 24,520 جنيه بفارق 600 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد  في مصر : 3,589 جنيها للشراء و 3,566 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد  : 3,140 جنيها للشراء و 3,120 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد  : 2,691 جنيهًا للشراء و 2,674 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأحد  : 2,093 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد  عيار 24 : 25,120 جنيها للشراء و 24,960 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

قيمة مصنعية الذهب والضريبة من أهم ما يتم البحث عنه عند الشراء من محلات الصاغة، والتي يمكن حسابها بكل سهولة، والذي يبدأ من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170 جنيها.

أما سعر السبائك تكون من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيها بخلاف الضريبة.

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