عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو عاوز تستثمر .. أقل جرام بـ2093 | اعرف أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعى العديد من المواطنين الراغبين في شراء الشبكة إلى متابعة كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

txt

أخبار تهمك.. مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار

txt

جولد بيليون: 2.6% زيادة في أسعار الذهب العالمية خلال أسبوع


كما يتابع المستثمرون أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.


أسعار الذهب اليوم السبت 


وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية حالة استقرار حيث بلغ عيار 21 وهو الأكثر شهرة حوالي 3140 :-

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيهًا.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيهًا.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيهًا.

-  وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

 

وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات، عند التسوية، مسجلة أفضل أسبوع لها في 5 أسابيع، وذلك في ظل الزخم الذي تغذيه بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بخفض سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2369.49 دولار للأونصة عند التسوية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.5% إلى 2375 دولارًا للأوقية.

كان الذهب ارتفع بأكثر من 1% خلال التعاملات، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون حاليًا بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب والفضة.

txt

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

txt

عيار 18 يصل إلى 2691 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.27 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.9% إلى 997.40 دولار، وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية 1.1% إلى 977.75 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا اسعار الذهب اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

بيان عاجل من المترو عن حقيقة حريق بقطار في محطة مار جرجس

ارتفاع الأسعار 50%| شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عيار 18 يصل إلى 2691 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب عالميا ترتفع عند التسوية وتسجل أفضل أسبوع

ترشيحاتنا

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

كم عدد الأشهر الحرم .. محظور فيها القتال لهذا السبب

عصابة التيك توك وجيجي غنوي| فتاة لبنانية بمرمى النيران.. إيه الحكاية؟

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

رسميا| غرناطة يلحق بـ«ألميريا» لدوري الدرجة الثانية الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد

المزاج غالى .. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بالمقاهي بدون تصريح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوكلت شيبس كوكيز.. أحلى من المحلات

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-