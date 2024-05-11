لو عاوز تستثمر .. أقل جرام بـ2093 | اعرف أسعار الذهب اليوم

يسعى العديد من المواطنين الراغبين في شراء الشبكة إلى متابعة كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.



أسعار الذهب اليوم السبت



وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية حالة استقرار حيث بلغ عيار 21 وهو الأكثر شهرة حوالي 3140 :-

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيهًا.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيهًا.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيهًا.

- وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات، عند التسوية، مسجلة أفضل أسبوع لها في 5 أسابيع، وذلك في ظل الزخم الذي تغذيه بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بخفض سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2369.49 دولار للأونصة عند التسوية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.5% إلى 2375 دولارًا للأوقية.

كان الذهب ارتفع بأكثر من 1% خلال التعاملات، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون حاليًا بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب والفضة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.27 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.9% إلى 997.40 دولار، وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية 1.1% إلى 977.75 دولار.