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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11 مايو 2024

صدى البلد

ارتفع سعر الذهب اليوم بنحو 30 جنيها حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 3130 جنيها مقابل 3100 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,554 شراء 3,577
عيار 22بيع 3,258 شراء 3,279
عيار 21بيع 3,110 شراء 3,130
عيار 18بيع 2,666 شراء 2,683
عيار 14بيع 2,073 شراء 2,087
عيار 12بيع 1,777 شراء 1,789
الاونصةبيع 110,538 شراء 111,249
الجنيه الذهببيع 24,880 شراء 25,040
الكيلوبيع 3,554,286 شراء 3,577,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسباب قفزة الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين ليقبل الذهب على تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 4 أسابيع بدعم من عودة التوقعات بخفض الفائدة إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسية مجدداً. 
 

سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاع امس الجمعة بنسبة 1% لتسجيل أعلى مستوى عند 2372 دولار للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 2346 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع آخر يوم أمس بنسبة 1.6% ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 3% وهو أعلى مستوى ارتفاع منذ الأسبوع الأول من ابريل، وفق تحليل جولد بيليون.

أظهرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي صدرت يوم أمس الأول الخميس ارتفاع كبير في أعداد المتقدمين خلال الأسبوع الماضي، لتأتي هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الضعيف عن شهر ابريل الذي صدر عن الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي وأظهر ضعف في أعداد الوظائف الجديدة إلى جانب ارتفاع في معدل البطالة وتراجع في متوسط الأجر. 

ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة لأسعار الذهب كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

تسببت البيانات الأمريكية في انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% بالإضافة إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.9% وذلك بعد تسجيلها أدنى مستوى منذ 4 أسابيع خلال هذا الأسبوع عند 4.420%.

الدولار الأمريكي وعوائد السندات ترتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع بشكل كبير خلال جلستين، ليسجل مستهدفات الصعود قصيرة الأجل عند 2350 و 2370 دولار للأونصة بعد أن تخطى السعر حاجز المستوى 2330 دولار للأونصة الذي منع السعر من الصعود لفترة من الوقت.

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