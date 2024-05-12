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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال سلمى ضحية العلاقة العاطفية في مصر  القديمة، حيث أكدت في أقوالها أنها قد تعرفت على المتهم عن طريق موقع  التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأضافت انه نشأت بينهما علاقة عاطفية على أثرها ذهبت إليه في منزله فواقعها برضها واتفقا على السفر إلى الاسكندرية فسافرت صحبته في ۲۰۲۳/٥/١ ليصطحبها إلى شقة في الإسكندرية وبواقعها برضاها أربع مرات في ذات اليوم وبعد العودة من الإسكندرية استمرت الاتصالات الهاتفية بينهما حتى استشعرت بحملها في نهاية شهر ٢٠٢٣/٩ فتوجهت رفقة والدتها إلى أحد الأطباء والذي ابلغها أنها حامل في الشهر الخامس

واوضحت أن المتهم في كل مرة كان يولج قضيبه في فرجها وان ذلك كان برضاها وشهد والدها انه نما إلى علمه بحمل نجلته الشاهدة الأولى على اثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم.

و قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن عام لاتهامه بهتك عرض فتاة في مصر القديمة.

علاقة عاطفية 


وأسندت النيابة العامة للمتهم، لأنه في غضون عام ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة هتك عرض المجنى عليها سلمى.م.  والتي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن الامس مناطق عورتها وعاشرها معاشرها الأزواج برضا منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكشفت الحيثيات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة من حيث أن واقعة الدعوى حسيما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة انه على اثر علاقة عاطفية جمعت بين المتهم والمجنى عليها والتي لم يتجاوز عمرها الثمانية عشرة سنة تطورت تلك العلاقة إلى أن واقعها المتهم عدة مرات وعاشرها معاشرة الأزواج برضاها حتى اكتشفت حملها فبادرت إلى اخبار والدتها التي أبلغت عن الواقعة، وقد اقر المتهم بارتكاب الواقعة.

وحيث أن الواقعة على الصورة السالف بيانها قد تكاملت أركانها القانونية واستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من شهادة كل من المجنى عليها سلمى احمد عبد السلام محمود واحمد عبد السلام محمود جبر وأميرة جمال الدين محمد الحديدي والنقيب محمود محمد محمد كمال والرائد احمد محمد سمير عمر سالم وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة وأمام هذه المحكمة وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي.

 

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