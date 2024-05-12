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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

حشرة الزيز السيكادا
حشرة الزيز السيكادا

يعاني سائقو السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف، من هجوم غير مسبوق من حشرة يطلق عليها اسم "الزيز" أو "السيكادا". 

ففي الغرب الأوسط الأمريكي، تتواجد السيكادا وتشهد زيادة هائلة في أعداد هذه الحشرات الزاحفة، حيث يتوقع أن يتجاوز عددها مليارًا خلال هذا الصيف.

تنتشر هذه الحشرات المزعجة بشكل كبير في المناطق الريفية، مع التركيز الأكبر في ولايات إلينوي وميسوري وجورجيا، وتمتد بقية البقع الى 14 ولاية أخرى من تكساس حتى ماريلاند إلا أنه قد لا يصل تأثيرها إلى المدن بنفس القوة، إلا أنها قادرة على التسبب في بعض المشاكل لأصحاب السيارات.

كيف يدمر الزيز السيارات؟

عند مواجهتك لسرب من السيكادا أثناء القيادة، قد تواجه مشكلات في الرؤية، وتلف في طلاء السيارة، وانسداد في شبكات التبريد، وحتى اصطدامًا مباشرًا بالسيارة. إذا كنت تواجه هذه الحشرات بكثرة، فقد يصبح التعامل معها أمرًا ضروريًا.

من أبرز المشاكل التي يمكن أن تحدثها حشرات السيكادا تلك التي تتعلق بالزجاج الأمامي للسيارة. 

فعندما تصطدم بأحد هذه الحشرات، فقد تلتصق جسمه بالزجاج، مما يسبب مشاكل في الرؤية. للتخلص من ذلك، يُنصح بتنظيف الزجاج بانتظام باستخدام سائل غسيل الزجاج، وضمان ملء خزان سائل الغسيل بشكل دائم.

تجدر الإشارة إلى أن بقايا السيكادا قد تلتصق بطلاء السيارة، مما يسبب تلفًا في الطلاء ويمكن أن يتسبب في تفاقم المشاكل القائمة. 

لذا يُنصح السائقين في أمريكا بغسل السيارة بانتظام للتخلص من هذه البقايا قبل أن تجف وتتسبب في مشاكل أكبر.

وفي حال تراكمت بقايا السيكادا في شبكات التبريد، فقد ينخفض تدفق الهواء عبرها، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك. 

ولتجنب ذلك، يمكن وضع شبكات حماية خلف الشبكة الرئيسية للتبريد، كما يُنصح بتنظيف شبكات التبريد بانتظام.

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