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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع "جنوب الوادي للبترول".. إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات بمركز الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، لقاءََ مع وفد شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، برئاسة المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لبحث سبل التعاون لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في إطار المسئولية المجتمعية للشركة.

وأوضح الزملوط أن اللقاء تناول التوسع في المشروعات التابعة للشركة وفي مقدمتها إنتاج وتعبئة المياه المعدنية (أكوا باريس)، بما يعزز خطط الشركة في تطوير وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واتفق الجانبان على إعداد دراسة للمساهمة في إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، في إطار جهود قطاع البترول في المشاركة المجتمعية و المساهمة في تطوير الخدمات بمناطق عمل الشركات التابعة.

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