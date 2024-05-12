البابا تواضروس يشهد حفل مغتربي "6 أكتوبر" |صور

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم حفل التخرج الذي نظمه اجتماع القديس تيموثاوس للمغتربين التابع لخدمة قطاع الشباب بإيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم تحت عنوان "راشي" أي فرح.

شارك في الحفل الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حوالي ١٠٠٠ من الطلبة المغتربين والطالبات المغتربات الذين ينتمون لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية من الدارسين في جامعات والمعاهد مدينة ٦ أكتوبر وما حولها.

تضمن الحفل عدة فقرات من بينها كلمة لنيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، وفقرة تسبيح قدمها كورال "القديس تيموثاوس" للمغتربين، وفقرة "مايم"

وكرم قداسة البابا ٢٥٠ خريجًا وخريجة، و ٣٠ من خريجي فصل "إعداد خدام مغتربين" وألقى قداسته كلمة بعنوان "أيام من ذهب" تحدث خلالها عن الفترات الجميلة في حياة الإنسان وكيف أنها تكون فرصة لاكتساب خبرات ينتفع بها في حياته، وتتخذ فيها قرارات هامة تؤثر على مستقبله.

حضر الحفل من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا دوماديوس، نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط.