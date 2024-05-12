عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يشهد حفل مغتربي "6 أكتوبر" |صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم حفل التخرج الذي نظمه اجتماع القديس تيموثاوس للمغتربين التابع لخدمة قطاع الشباب بإيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم تحت عنوان "راشي" أي فرح.

شارك في الحفل الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حوالي ١٠٠٠ من الطلبة المغتربين والطالبات المغتربات الذين ينتمون لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية من الدارسين في جامعات والمعاهد مدينة ٦ أكتوبر وما حولها.

تضمن الحفل عدة فقرات من بينها كلمة لنيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، وفقرة تسبيح قدمها كورال "القديس تيموثاوس" للمغتربين، وفقرة "مايم"

وكرم قداسة البابا ٢٥٠ خريجًا وخريجة، و ٣٠ من خريجي فصل "إعداد خدام مغتربين" وألقى قداسته كلمة بعنوان "أيام من ذهب" تحدث خلالها عن الفترات الجميلة في حياة الإنسان وكيف أنها تكون فرصة لاكتساب خبرات ينتفع بها في حياته، وتتخذ فيها قرارات هامة تؤثر على مستقبله.

حضر الحفل من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا دوماديوس، نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط.

البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس القديس تيموثاوس للمغتربين الأنبا رويس بالكاتدرائية الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكرازة المرقسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موضوعات متعلقة

خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بالرحاب.. صور

ترشيحاتنا

الرائدات المجتمعيات يشكرن الرئيس بعد قرار زيادة مكافآت التطوع الشهرية

“كامب ديفيد”| مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام وتحرك عاجل أمام محكمة العدل الدولية

إنفراد.. الشاهد الوحيد على جريمة جواهرجي بولاق يروي التفاصيل

كيف أعرف قبول الله طاعتي؟.. أحد علماء الأزهر يجيب

انفراد.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا

بقيمة 9600 جنيه.. «حياة كريمة» تطلق مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-