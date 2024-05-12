فاض الكيل.. برلماني: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال صفعة قوية

قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن إعلان مصر الانضمام لدعوي جنوب ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم علي غزة ، بمثابة صفعة قوية علي وجه الكيان الصهيوني.



وأكد البرعي في تصريحات صحفية اليوم ، أن انضمام مصر لتلك الدعوي جاء للتأكيد لإسرائيل أنه قد فاض الكيل من انتهاكاتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تلك الخطوة تمثل ضغط قوي على الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية.



وشدد البرعي علي أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة مطالباً من العالم كله سرعة التدخل لتحقيق رؤية مصر

واكد علي أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية التي تدير هذا الملف بحكمه واتزان واداء ينم علي دراسه ووعي لما يحدث في هذا الملف الذي يعتبر احد ملفات الامن القومي المصري.

وأضاف أن القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا إلحاحا وأهمية فى السياسة الخارجية المصرية؛ فمصر بتاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي، تقف كحجر زاوية في الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.