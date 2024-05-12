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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفاجأة بعقار كرموز المنهار.. رئيس الحي: صادر له قرار هدم

عقار كرموز المنهار
عقار كرموز المنهار

أكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية ان عقار كرموز المنهار يقع بشارع التميمي وصادر له قرار هدم.

انهار عقار قديم، مساء اليوم الأحد، بمنطقة كرموز، غريي محافظة الإسكندرية، وتم استخراج سيدة من أسفل العقار على قيد الحياة، وجاري البحث عن شخص تحت الانقاض. 

عقار كرموز المنهار| رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع أعمال الإنقاذ

وأسفر الانهيار عن تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار باحد الشوارع في نطاق قسم كرموز، غربي الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتبين أن العقار قديم وتم استخراج سيدة على قيد الحياة وجاري البحث عن شخص آخر أسفل الانقاض.

 تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

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